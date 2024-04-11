Vietnam'ın en büyük dolandırıcılık davasında idam kararı

Vietnam tarihinin en büyük mali dolandırıcılık davasında 67 yaşındaki sanık Truong My Lan öüm cezasına çarptırıldı.

Emlak şirketi Van Thinh Phat'ın 67 yaşındaki sahibi Truong My Lan, resmi olarak 12,5 milyar dolar (ülkenin 2022 GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 3'ü) tutarında dolandırıcılıkla suçlandı.



İddialara göre Lan, Saigon Anonim Ticaret Bankası'nı 2012 ile 2022 yılları arasında yasadışı bir şekilde kontrol ederek 2 bin 500 krediye izin verdi ve bu da bankanın 27 milyar dolar zararına yol açtı.

Mahkeme emlak zengini kadının bankaya 26,9 milyon dolar tazminat ödemesini talep etti.

ÖLÜM CEZASI İSTENDİ



Hafifletici nedenlere rağmen -bu ilk defa işlenen bir suçtu ve Lan hayırseverlik faaliyetlerine katılmıştı- mahkeme, Lan'in hiçbir ceza olmaksızın ciddi sonuçlar doğuran planlanmış ve karmaşık bir suç örgütünün başında olduğunu söyleyerek ölüm cezası istedi.



Emlak kralı Lan'ın Ekim 2022'de tutuklanması, Vietnam'da 2022'den bu yana yoğunlaşan yolsuzlukla mücadele operasyonlarının en dikkat çekenleri arasında yer aldı.



Vietnam'daki emlak sektörü bu tarz davalardan özellikle ağır darbe aldı: Tahminen bin 300 emlak firması 2023'te piyasadan çekildi.

