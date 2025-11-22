Vietnam’ın Hue kentinde selin etkileri sürüyor

Yetkililer, özellikle Hue kentinin selden ağır etkilendiğini, su seviyelerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte yaşamın kademeli olarak normale döndüğünü belirtti.

Ancak bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmediği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Sel nedeniyle çok sayıda ev, yol ve tarım arazisi zarar görürken, ekipler, kayıpları arama ve bölgedeki altyapıyı onarma çalışmalarını sürdürüyor.