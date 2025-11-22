Vietnam’ın Hue kentinde selin etkileri sürüyor
22.11.2025 20:51
DHA
AA
Vietnam’da son yıllarda yaşanan en yıkıcı sel felaketinin, yaklaşık 68 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu, ülke genelinde ise tahmini 340 milyon dolarlık hasara yol açtığı bildirildi.
Yetkililer, özellikle Hue kentinin selden ağır etkilendiğini, su seviyelerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte yaşamın kademeli olarak normale döndüğünü belirtti.
Ancak bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmediği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Sel nedeniyle çok sayıda ev, yol ve tarım arazisi zarar görürken, ekipler, kayıpları arama ve bölgedeki altyapıyı onarma çalışmalarını sürdürüyor.