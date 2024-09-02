Vikinglere ait bin yıllık vazonun sırrı: Dünyanın yarısını dolaşmış!

Britanya'da bulunan en zengin Viking Çağı objelerinin bulunduğu Galloway Hazinesi'nin parçalarından biri olan bin yıllık vazo ile ilgili ilginç bir keşif yapıldı. M.S. 900'de gömülmüş olan ve İskoçya'da bir tarlada bulunan vazonun Batı Asya kökenli olduğu ve dünyanın yarısını dolaşarak İskoçya'ya geldiği öğrenildi.



Söz konusu parça, 2014 yılında İskoçya’da metal detektörü ile yapılan aramalar sonucunda keşfedildi.



Bilimsel analizler sonucunda gümüşün günümüz İran'ındaki bir madenden elde edildiği belirlendi.



Uzmanların özenle temizlediği gümüş kabın üzerindeki desenler incelenirken bilim insanlarını şaşırtan detaylar ortaya çıktı.



Taçlar, ateş sunakları, leopar ve kaplan gibi yaratıkları içeren “dikkat çekici” tasarımın ayrıntıları ilk kez görüntülendi.



"KRALİYET TARAFINDAN KULLANILMIŞ"



İmgelerin, M.S. 632'deki erken Müslüman fetihlerinden önceki son Pers imparatorluğu olan Sasani İmparatorluğu'nun devlet dini olan Zerdüştlük ikonografisiyle bağlantılı olduğu aktarıldı.



Kabın üzerindeki ikona, ateş sunağının Sasanilerin paralarında da bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Dini uygulamalarının merkezinde yer alıyor. Ancak bunda alevlerden çıkan bir taç var. Bu da vazonun muhtemelen kraliyet için tasarlanmış veya kraliyet tarafından kullanılan bir nesne olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.



İNGİLTERE'DE SERGİLENECEK



Vazo, 2014 yılında metal dedektörü meraklısı biri tarafından, İskoçya'da bir kilise arazisinde keşfedildi. Yüzyılın en önemli Birleşik Krallık arkeolojik buluntularından biri olarak tanımlanan hazine, 5 kg'dan fazla gümüş, altın ve diğer materyalleri içeriyor.



Hazinenin en nadide parçası olarak gösterilen kap, British Museum’da sergilenecek. Bilim insanları, Sasani İmparatorları'nın genellikle leopar ve kaplan avlarken gösterildiğini vurguluyor.