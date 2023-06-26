Vilnuis Zirvesi öncesi Brüksel'de İsveç Türkiye toplantısı yapılacak

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri, Temmuz ayındaki Vilnius zirvesi öncesi İsveç ve Türkiye arasında Brüksel'de üst düzey toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Vilnuis Zirvesi öncesi Brüksel'de İsveç Türkiye toplantısı yapılacak

Litvanya'daki tatbikatlarını izleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'in NATO'ya üyeliği konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ifade eden Stoltenberg, Brüksel'de İsveç ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek toplantıya iki ülkenin Dışişleri Bakanları, İstihbarat Şefleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanlarının katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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Brükel'deki bu üst düzey toplantıyla Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme sağlamayı umduklarını vurguladı.

Rusya'daki gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, "Wagner isyanı Rusya'daki rejimin zayıflığını gösteriyor." diye konuştu.

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