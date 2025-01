Viral çikolatanın yaratıcısı konuştu: "Telefonumu sokağa fırlattığımı hatırlıyorum"

Mısır asıllı Britanyalı Sarah Hamouda, hamileyken aşerdiği künefe ile çikolatayı birleştirerek Dubai çikolatasının yaratılmasına öncülük etti.

2021 yılında, Dubai’de eşiyle birlikte evde çikolata yapmaya karar veren Hamouda, künefe malzemeleriyle çeşitli denemeler yaparak nihayetinde İngilizcede bir şeye doyamamak anlamındaki "can't get enough of it" deyimiyle künefenin (knafeh) birleşiminden oluşan "Can’t Get Knafeh of It" adını verdikleri çikolatayı ortaya çıkardılar.