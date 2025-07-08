Virüs takıntılı baba, çocuklarını dünyadan izole etti: Temel iletişim becerilerinden yoksunlar

İtalya’nın Piyemonte bölgesinde polis ekipleri, Lauriano kasabası yakınlarında ormanlık bir alanda izole bir çiftliğe ulaştı. Tahliye uyarısı için gittikleri çiftlikte karşılaştıkları manzara ise yetkilileri dehşete düşürdü.

Beş yıldır kimsenin haberi olmadığı 6 ve 9 yaşlarında iki kardeş, bez bağlı halde, konuşma, okuma ve yazma bilmeden yaşam mücadelesi veriyordu.

TAMAMEN DÜNYADAN KOPUK YAŞIYORLAR

Alman vatandaşı olan çocukların Hollandalı anne ve babası, çocukların evde eğitim gördüğünü ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını savundu. Ancak çocuklar, İtalyan nüfus kayıtlarında yer almıyordu ve tamamen dünyadan kopuk yaşıyorlardı. Komşular ise bölgede üç yıldır yaşayan ailenin çocuklarını hiç görmediklerini söyledi.



İtalyan basınına göre, 54 yaşındaki baba, koronavirüs ve laboratuvar kaynaklı virüsler konusunda takıntılıydı. Devletlerin laboratuvarlarda virüs ürettiğini ve dünyayı zehirlemeyi planladığını düşünüyor, bu nedenle ailesini aşılatmıyor ve dış dünyadan korumaya çalışıyordu. Evi kendi elektrik ve su sistemiyle tamamen bağımsız hale getiren baba, ailesini yıllarca izole bir şekilde yaşattı.

TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİNDEN YOKSUNLAR

Ancak yetkililer, çocukların temel iletişim becerilerinden bile yoksun olduklarını, birbirlerine karşı bile saldırgan davrandıklarını belirtti. Torino Çocuk Mahkemesi, anne ve babanın çocuklara uygun bir yaşam sunamadığına hükmederek iki kardeşi koruma altına aldı. Çocuklar şu anda bir çocuk bakım kuruluşunda tutuluyor ve uygun bir aileye verilmek üzere bekletiliyor.