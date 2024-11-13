Vivek Ramaswamy kimdir? (Vivek Ramaswamy  hakkında bilinenler)

Amerikalı bir politikacı ve girişimci Vivek Ramaswamy, 9 Ağustos 1985 tarihinde Hintli göçmen ebeveynlerin çocuğu olarak doğdu. Harvard Üniversitesi'nden biyoloji alanında lisans derecesi aldı ve daha sonra Yale Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Strive Asset Management adlı bir yatırım şirketinin kurucu ortağıydı. Şubat 2023'te Ramaswamy , 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adaylığı için adaylığını açıkladı.



Ocak 2024'te Forbes , Ramaswamy'nin net değerinin 960 milyon dolardan fazla olduğunu tahmin etti; serveti biyoteknoloji ve finans işletmelerinden geliyor.