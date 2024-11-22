Viyana: Yenidoğan servisinde kaybolan bebeğin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu

Viyana polisi, kayıp bir bebeğin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Polis, Viyana'daki bir hastanenin yenidoğan koğuşunda kaybolduğu bildirilen bebeğin cesedinin, tesisin yakınındaki bir çöp konteynerinde bulunduğunu bildirdi.

Bebeğin annesi şüpheli olarak tutuklandı.



Hastane personeli, dün sabah bebeğin koğuştan kaybolduğunu fark etti ve alarma geçti. Tüm hastane arazisinde köpekler ve insansız hava araçlarıyla yapılan aramada bebek bulunamamış ve arama durdurulmuştu.



Polis sözcüsü, görevlilerin gece boyunca bebeğin annesiyle görüştükten sonra arama alanını genişlettiğini söyledi.



Daha sonra polis, birkaç günlük olan bebeğin cansız bedenini buldu.



Avusturya Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre polis, bebeğin cesedinin kentin Favoriten semtindeki hastane yakınlarında bulunduğunu açıkladı.



Bebek, annesinin gece boyunca sorgulanmasının ardından bulundu.