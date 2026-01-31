Vize randevusu olanlar dikkat! ABD'deki hükümet krizi sonrası Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD’de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapandı.

Ülkede federal kurumların büyük bölümüne 30 Ocak yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresi dolarken, bütçe paketinin yasalaşma süreci tamamlanamadı.

“BÜTÇE DURAKLAMASI” AÇIKLAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle sosyal medya hesaplarının düzenli olarak güncellenmeyeceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin ABD merkezli X platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tüm faaliyetler yeniden başlayana kadar güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında düzenli paylaşım yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD’deki ve yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarda planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetlerinin bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edeceği ifade edildi. Hizmetler ve faaliyetlerin durumuna ilişkin bilgilere travel.state.gov adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.