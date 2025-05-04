Voice of America'nın kaderi hala belirsiz: Devam etme kararı askıya alındı

ABD Temyiz Mahkemesi, Voice of America'nın faaliyetlerine devam etmesine izin verme kararını askıya aldı.



ABD Adalet Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Voice of America çalışanlarının, Mart ayında Başkan Donald Trump yönetimi tarafından kapatılan yayın kuruluşunun önümüzdeki haftadan itibaren yayınlarına devam edebileceğini duyurmuştu.



VoA'nın tekrar yayına girmesine dair umutları artıran önceki bir kararın ardından, bir temyiz mahkemesi Trump yönetiminin yanında yer aldı.



Trump yönetiminin iki aydan kısa bir süre önce Voice of America'nın ağlarını ve internet sitelerini kapatmasının ardından, Başkan Donald Trump'a sadık bir isim olan Kari Lake, kurumun "kurtarılamaz" olduğunu söylemişti.

BÜTÇE VE PERSONELİ AZALTILDI



ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.



Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.



Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.



Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı belirtilmişti