Volkan Bozkır görevi devretti

Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın görev süresi doldu.



Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devretti.



Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bozkır, "zor bir dönemde" görev yaptığını söyledi.



Bozkır, "Çok zor bir dönemde görevi ifa ettim. BM tarihine bakıldığında, bu tür bir zorlukla karşılaşılmadı. Görevi devraldığımda tamamen evden telekonferans yöntemiyle çalışan bir BM vardı. Herkes de ne yapıcağını bişlmediği bir ortam vardı" dedi.



Bozkır'ın gündeminde Afganistan da vardı. Taliban konusunda "sakin ve aklı selim" davranmak gerektiğini vurguladı.



Volkan Bozkır, "Zorlayarak Afganistan'da bir noktaya gelebileceğimiz bir tablo yok. Taliban'ın ne şekilde davranacağını görmemiz lazım. Taliban'ın dünyayla ilişkisini kurmak isteyip istemyeceğini görmemiz lazım" diye konuştu.



178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır göreve geçtiğimiz yıl başlamıştı.

