Volkanlar art arda patladı: Pasifik Ateş Çemberi'nde neler oluyor?

Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen ve dünya genelindeki depremlerin yüzde 90’ına ev sahipliği yapan sismik kuşakta son günlerde endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Japonya’dan Şili’ye kadar uzanan bu 40 bin kilometrelik deprem ve volkan kuşağında, hem yeraltı hem de yerüstü hareketliliği yeniden tırmanışa geçti.



KURİL ADALARI'NDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Son olarak pazar sabahı Rusya’nın Kuril Adaları açıklarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, tsunami endişelerine yol açtı. Yerin yalnızca 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayımladı.



KAMÇATKA'DA 600 YIL SONRA İLK PATLAMA



Depremin hemen ardından Kamçatka Yarımadası’nda yer alan Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti. 2 Ağustos’ta gerçekleşen patlamada 6 bin metre yüksekliğe ulaşan kül bulutu atmosfere yayıldı.

Sadece günler önce, 30 Temmuz’da bölgenin en aktif yanardağlarından biri olan Klyuchevskoy da lav püskürtmüş ve geniş bir kül bulutu oluşturmuştu.



MEGADEPREM VE VOLKANLAR ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?



Tüm bu gelişmeler, Kamçatka açıklarında kısa süre önce kaydedilen 8.8 büyüklüğündeki megathrust (bindirme) depremin ardından yaşandı. Uzmanlar, derin deniz tabanındaki tektonik hareketlerin yüzeydeki volkanik sistemleri tetikleyebileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina, “Birbirine bağlı olabilecek jeolojik süreçlerin zincirini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.



UÇUŞLAR RİSK ALTINDA, HAZIRLIKLAR YETERSİZ



Havacılık yetkilileri, Pasifik’teki kül bulutlarının uçuş güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Kuzey Pasifik hava koridorunu kullanan havayollarına bölgeden uzak durmaları yönünde turuncu alarm verdi. Rus Bilimler Akademisi ise depremin haftalar sürecek artçı şoklara ve yeni volkanik hareketlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.



PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ NEDİR? NELER OLUYOR?



Pasifik Ateş Çemberi, Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen ve Şili’den Japonya’ya, Güneydoğu Asya’dan Yeni Zelanda’ya kadar uzanan sismik açıdan son derece aktif bir kuşaktır. Bu bölgede depremlerin yaklaşık yüzde 90’ı gerçekleşirken, volkanların da yüzde 75’i burada bulunur.



Bu kuşak, birbirine çarpan ve batma zonları oluşturan çok sayıda tektonik levhanın birleşim noktasında yer alır. Bu nedenle büyük depremler, volkanik patlamalar ve tsunamiler sıklıkla görülür.



TARİHE DAMGA VURAN FELAKETLERE SAHNE OLDU



Pasifik Ateş Çemberi, 2011 Japonya tsunamisi ve Fukuşima nükleer felaketi, 1960 Şili depremi (9.5 büyüklüğünde, tarihin en büyüğü) ve 2004 Hint Okyanusu tsunamisi gibi kitlesel afetlere sahne oldu.



Jeologlar, bölgedeki yüksek riskin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan Michael Blanpied, “Depremleri kesin olarak tahmin edemeyiz, ancak riskli bölgeleri önceden tespit ederek hazırlık yapabiliriz” açıklamasında bulundu.

