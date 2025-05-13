Volkanlar art arda patlıyor: Önce Kanlaon sonra Etna

İtalya'daki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna'da volkanik faaliyet yoğunlaştı. Volkan, gece saatlerinde lav ve kül püskürtmeye başladı



2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterindeki faaliyet nedeniyle ortaya bu görüntüler çıktı.



Kraterden sızan magma, yanardağın yamacından güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına yol açtı. Yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sabah saatlerinde sona erdiği açıklandı.



Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son kül ve lav püskürtmenin, son aylarda kaydedilen 13'üncü volkanik faaliyet olduğu ifade edildi.

FİLİPİNLER'DE DE YANARDAĞ PATLADI



Bir başka yanardağ patlaması Filipinler'de meydana geldi. Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti.



Volkandaki, patlamanın 5 dakika sürdüğü ve patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü duyuruldu.



Yetkililer yanardağa yakın yerleşim birimlerindekilere tahliye çağrısı yaptı. Halka lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

