Volkswagen, Çin'de artan vakalar nedeniyle Chengdu kentinde üretimi durdurdu

Volkswagen, Çin'de Covid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.

Volkswagen, Çin'de artan vakalar nedeniyle Chengdu kentinde üretimi durdurdu

'in günlük corona virüs vakaları, hükümetin zorunlu tecritler ve seyahat kısıtlamalarını içeren sıfır tolerans politikasına rağmen, pandeminin başlamasından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Covid-19 dalgası nedeniyle Alman otomobil üreticisi 'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.

Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.

Haberlerde, Covid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.

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