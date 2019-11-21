Volkswagen'in CEO'sundan Türkiye açıklaması: Fabrika kararımızı yıl sonuna erteledik

İngilizce kaleme aldığı "Küresel şirket olmanın anlamı" başlıklı yazısında Diess, Türkiye'nin büyük bir pazar ve kendileri için uygun bir üretim noktası olduğuna dikkat çekti.

Ancak buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını yıl sonuna kadar ertelediklerini hatırlattı. Herbert Diess, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükümetlerin sorumluluğunda olmadığının altını çizdi.

Böyle düşünülmesi halinde piyasa ekonomisinin etik temelinin kaybedeceğini belirtti. Uluslararası ticaretin ve ekonomik ilişkilerin barış, refah ve özgürlükleri desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bununla birlikte Diess, "Yaptırımlar korumacılığa yol açacak nitelik kazanmamalı" ifadesini kullandı. Otomobil fabrikası inşaa etmenin hükümetin varlığını garanti altına alma amacı gütmediğini, binlerce kişiye iş imkanı sağladığının altını çizdi.

Türkiye'deki yeni fabrika açma kararlarını tamamen rafa kaldırmadıklarını hala gündemde olduğunu belirtti.