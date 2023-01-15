Volkswagen'in 'en parlak başkanı' hayatını kaybetti

1980'lerdeki en parlak döneminde Volkswagen'e başkanlık eden Carl Hahn, Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki evinde hayatını kaybetti.

1982'den 1993'e kadar Volkswagen'in başkanı olan Hahn, şirketin uluslararası başarıya ulaşmasına yardımcı olan kapsamlı değişiklikleriyle tanındı.

Seat ve Skoda'yı da bünyesine katan grup, Çin'e doğru genişlemeye başladı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Hahn, Volkswagen'in Doğu Almanya'ya açılmasını ve şirketin bugün elektrikli otomobiller üreten Zwickau fabrikasını yeniden inşa etmesini sağlamaya da özen gösterdi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Die Welt, ''Fırsatlar, zamanlama ve gelişmekte olan pazarlar konusundaki anlayışıyla Carl Hahn, Volkswagen'in başarısının temellerini attı'' demişti.

Hahn, 1926'da Chemnitz'de sanayici bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

