Von der Leyen, Avrupa Komisyonu başkanlığında ikinci dönem istiyor

2019 yılından bu yana Avrupa Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen, Avrupa'nın büyük krizlere verdiği tepkinin yüzü olarak ortaya çıktı ve ikinci bir beş yıllık dönem için aday olacağını duyurdu.



Avrupa'nın hem pandemiye hem de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği tepkiyi yönetme konusundaki güçlü geçmişi göz önüne alındığında, Von der Leyen kesin bir bahis olarak görülüyor.



Göreve gelen ilk kadın olan Ursula von der Leyen, AB'yi krizlerde yönlendirmek için elindeki kaynakları kullanarak pozisyonu elinde bulunduran en görünür liderlerden biri.



Ursula von der Leyen adaylığını duyurduğu açıklamasında Avrupa Komisyonu'nu bölmeye çalışan güçlere karşı koruyacağına dair yemin ederek, "İçeride ve dışarıdaki bölücülere karşı savunma yapmalıyız. Bunu yapacak güce sahip olduğumuzdan eminim ve kendime koyduğum hedef de bu." diye konuştu.



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