Von der Leyen: Avrupa seçimlerine çok sayıda dış müdahale oldu

Liderlik ettiği Avrupa Halk Partisi ile Almanya'da zafere ulaşan Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında çok sayıda dış müdahale gördüklerini, ancak bunları ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Von der Leyen: Avrupa seçimlerine çok sayıda dış müdahale oldu

Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, seçimlerin ardından bugün Berlin'de açıklama yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Hristiyan Demokratlar Birliği'nin (CDU) genel merkezindeki toplantıda konuşan Von der Leyen, Parlamentosu seçimleri sırasında çok sayıda dış müdahale gördüklerini öne sürdü.

Yetkililerin, seçimlei sırasında dış aktörlerden gelen müdahalelerle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ancak bunun devam eden bir mücadele olduğunu söyleyen Von der Leyen, “Bu müdahaleyi ortadan kaldırma ve çürütme konusunda başarılı olduk, ancak kesinlikle hepsini görmedik” diye ekledi.

Von der Leyen'in 'da Hristiyan demokratları bir araya getiren Avrupa Halk Partisi (EPP), seçimlerde birinci çıktı.

EPP lideri Von der Leyen, dün akşamki açıklamasında, Avrupalı seçmenlere güvenlerinden ötürü teşekkür ederek, aşırı sağ ve sol eğilimli partilerin güç kazandığının doğru olduğunu fakat merkez partilerinin lider konumlarını koruduklarını belirtti.

Von der Leyen,  parlamentoda Avrupa Halk Partisi’nin yer almayacağı bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

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