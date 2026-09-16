Von der Leyen, Avrupa'nın yeni yol haritasını açıkladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği 'nin Kanada ile yeni bir ortaklık kurması ve Çin'le rekabetten iklim değişikliğine, yapay zekadan güvenliğe kadar birçok alanda yeni adımlar atması gerektiğini söyledi.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu 'nda yıllık “Birliğin Durumu” konuşmasını yapan von der Leyen, 73 dakika boyunca Avrupa'nın önündeki temel sorunları ve Komisyon'un yeni planlarını anlattı.

Von der Leyen konuşmasına Charles Dickens'ın “İki Şehrin Hikayesi” eserinin ünlü sözleriyle başladı:

“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü.”

Bu sözlerin günümüz dünyasını da anlattığını söyleyen von der Leyen, Avrupa'nın “açıkça düşmanca bir dünyada” iklim değişikliği, ekonomik rekabet ve güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek zorunda olduğunu belirtti.

KANADA'YA “ORTAK ÜYELİK” KAPISI

Konuşmanın en dikkat çekici başlıklarından biri Kanada oldu.

Von der Leyen, Kanada'nın 27 üyeli Avrupa Birliği'nin ilk “ortak üyesi” olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.

Ancak “ortak üyelik” adı verilen bir statü mevcut AB anlaşmalarında yer almıyor.

Von der Leyen, Kanada ve AB'nin Ukrayna'nın savunulması ve demokrasi konusunda aynı değerleri paylaştığını belirterek iki taraf arasındaki ilişkinin mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Planlanan işbirliğinin ekonomik güvenlik, akıllı üretim, teknoloji , savunma sanayisi, Arktik, enerji, kritik mineraller, bataryalar, kuantum teknolojileri ve siber güvenliği kapsaması öngörülüyor.

ÇİN'E 1 MİLYAR EUROLUK AÇIK UYARISI

Von der Leyen'in gündemindeki bir diğer önemli konu Çin ile ticaret oldu.

AB'nin Çin ile mal ticaretinde günlük yaklaşık 1 milyar euro açık verdiğini belirten von der Leyen, bu durumun “sürdürülemez” olduğunu söyledi.

Çin ile ilişkilerde kritik bir eşiğe gelindiğini ifade eden Komisyon Başkanı, Pekin'le yürütülen diyaloğun artık somut sonuçlar üretmesi gerektiğini vurguladı.

AŞIRI SICAKLARA KARŞI YENİ PLAN

Yaz boyunca Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının ardından iklim değişikliğine karşı yeni önlemler de duyuruldu.

AB, aşırı hava olaylarından kaynaklanan zararların daha büyük bölümünün sigorta kapsamına alınması amacıyla bir “iklim sigortası ittifakı” kuracak.

Avrupa Komisyonu ayrıca erken uyarı sistemleri ve sağlık hazırlıklarını içeren bir “Avrupa Sıcak Hava Dalgası Planı” hazırlayacak.

Su kayıplarının azaltılması ve risk yönetiminin geliştirilmesi için yeni bir su girişimi başlatılması, orman yangınlarıyla mücadele için ise gelecekte ortak bir Avrupa yangın söndürme filosu kurulması önerildi.

YAPAY ZEKAYA “YAVAŞLAYIN” MESAJI

Von der Leyen, gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilme hızına ilişkin de dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

ABD'nin önde gelen yapay zeka şirketlerinden gelen geliştirme hızının azaltılması yönündeki çağrılara destek veren von der Leyen, yeni nesil modeller güçlendikçe risklerin daha görünür hale geldiğini söyledi.

Von der Leyen, AB'nin İngiltere ve Kanada gibi ortaklarla yapay zekaya yönelik güvenlik sınırları oluşturmak için daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Avrupa Komisyonu'nun sosyal medya konusunda da yeni bir düzenleme önermeye hazırlandığı açıklandı.

Von der Leyen, Komisyon'un 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanmasını önereceğini söyledi.

13 yaşından sonra ise ebeveyn gözetiminde kullanılabilecek “mini hesaplar” oluşturulması planlanıyor. Bu hesaplarda bazı özelliklerin kısıtlanması ve kullanım süresi sınırlarının uygulanması öngörülüyor.

Söz konusu sınırlamaların çocuk 15 yaşına gelene kadar devam etmesi planlanıyor.