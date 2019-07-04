Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesi ile ilgili anlaşmazlık konusunda SPD'den açıklama geldi. Koalisyon ortağı SPD'nin geçici genel başkanı Malu Dreyer, ZDF televizyonuna bu sabah yaptığı açıklamada, koalisyonun bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.



Aynı zamanda Rheinland-Pfalz eyaletinin de başbakanı olan Dreyer, yaşanan tartışmalarla ilgili Merkel'in Avrupa Konseyi'ndeki oylamada çekimser kalması nedeniyle koalisyon anlaşmasına uygun davranmadığını söyleyemeyeceğini vurguladı. Ancak tüm bu sürecin gidişatından SPD'nin memnun olmadığını vurgulayan Dreyer, "Güven artırıcı önlemler düşünülebilirdi" şeklinde sözlerini sürdürdü.



GABRIEL'İN SERT ÇIKIŞI



SPD'nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesinin koalisyondan ayrılma gerekçesi olabileceğini söylemişti. Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada "Merkel, bir kabine kararı olmaksızın von der Leyen'in adını zikrediyorsa bu federal hükümetinin açık bir ihlalidir ve hükümeti terk etme gerekçesidir" ifadelerini kullanmıştı.



SPD'li yetkililer itirazlarının kişisel nedenlerle ilgili değil, AB devlet ve hükümet başkanlarının "liste başı adayı prensibini" dikkate almaması ile ilgili olduğunu açıklamıştı. Liste başı adayı prensibine göre, sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılan partilerin liste başı adaylarının AB Komisyonu başkanlığına seçilmesi gerekiyor. Von der Leyen ise Mayıs ayı sonundaki AP seçimlerine katılmadı. Koalisyon ortağı SPD'nin itirazı nedeniyle de Merkel AB Konseyinde hafta başı personel seçimi ile ilgili oylamada çekimser kaldı.

