Von der Leyen'den ABD ile ticaret anlaşması sinyali

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile bir ticaret anlaşması sağlanma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdi. Von der Leyen, olası bir anlaşmanın adalet ve dengenin yeniden kurulması temelinde şekilleneceğini vurguladı.



İskoçya'da Trump ile yapacağı görüşme öncesinde konuşan von der Leyen, ABD Başkanı’nı “zor bir müzakereci ve iyi bir anlaşma yapıcı” olarak tanımladı.

Von der Leyen ayrıca, eğer bir anlaşmaya varılırsa bunun her iki taraf için de şimdiye kadar yapılmış en büyük ticaret anlaşması olacağını söyledi.