von der Leyen'den Bosna Hersek açıklaması: Avrupa Birliği'nin eşiğinde

Von der Leyen, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Bosna Hersek'in AB'ye girmek için hazırladığı reform gündemini teslim aldıklarını ve değerlendireceklerini aktaran von der Leyen, AB'nin Bosna Hersek için hazırladığı Büyüme Planı'nın 1 milyar avroluk finansman içerdiğini kaydetti.



Von der Leyen, Saraybosna'nın yargı alanında reformları hayata geçirmesi ve AB'ye üyelik süreci için başmüzakereci ataması gerektiğini vurgulayarak, başmüzakerecinin atanmasının ardından "yapılması gereken işe hemen başlanabileceğini" söyledi.



Bosna Hersek'in "çok yol katettiğini" ve bugün AB'nin "eşiğinde" durduğunu kaydeden von der Leyen, "Biz, Bosna Hersek'teki tüm toplulukların dostuyuz ve bu toplulukların geleceği AB'dedir." diye konuştu.



Von der Leyen ayrıca, son anketlere göre, Bosna Hersek vatandaşlarının yüzde 72'sinin AB'ye güven duyduğunu, AB'de ise genç nüfusun üçte ikisinin genişlemeyi desteklediğini aktararak, görevlerinin bunu gerçeğe dönüştürmek olduğunu ifade etti.



Öte yandan von der Leyen, programı kapsamında Bosna Hersek'te Sırpların Boşnaklara saldırısıyla başlayan savaşta, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen Boşnaklar için yapılan Potoçari Anıt Mezarlığı'nı da ziyaret etti ve Srebrenitsa anneleriyle buluştu. Von der Leyen, daha sonra da Srebrenitsa'daki soykırımın unutulmaması için Sırpların katliam yaptığı eski akümülatör fabrikasına Türkiye'nin desteğiyle yapılan müzeyi de gezdi.



Von der Leyen, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üye Zeljko Komsic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic tarafından da kabul edildi.