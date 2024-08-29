Von der Leyen'in talebi karşılıksız: Avrupa Birliği'nde "kadın üye" krizi

Avrupa Birliği'nde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, 18 Temmuz'da Avrupa Parlamentosunda (AP) güvenoyu alarak ikinci kez Komisyon Başkanı seçildi.



25 Temmuz'da üye ülkelere mektup gönderen von der Leyen, Komisyon için 30 Ağustos'a kadar üye önerisinde bulunmalarını istedi.



Von der Leyen'in eylülün ilk haftasında önerilen isimleri değerlendirmesi planlanıyor.



VON DER LEYEN'İN "KADIN ÜYE" TALEBİ



27 üye ülkenin her birinin, AB'nin yürütme organı Komisyona birer üye gönderme hakkı bulunuyor.



Komisyon üyeleri, AB'nin yürütme organındaki en kıdemli yetkilileri oluşturuyor. Ancak Komisyon Başkanı'nın oluşturacağı "kabine" için üye ülkelerden özel bir isteği oldu.



AB'nin ilk üst düzey kadın yöneticisi von der Leyen, cinsiyet dengesi için her üyenin bir değil bir erkek, bir kadın olmak üzere iki isim önermesini istedi.



Bu talep, üye ülkeleri bir nevi zora soktu. Yarın son gün olmasına rağmen şimdiye dek önerilen 24 isimden von der Leyen dahil yalnızca 7'si kadın.



SADECE 5 ÜLKE KADIN ÜYE ÖNERDİ



Şimdiye kadar Belçika, İtalya ve Bulgaristan dışında tüm üyeler önerilerini sundu.



Almanya, hakkını von der Leyen'den yana kullanmış olurken Estonya'dan gelecek Komisyon üyesi de AB liderleri tarafından Josep Borrell'in yerine "Yüksek Temsilci" olarak önerilen Kaja Kallas oldu.



Bunların haricinde, von der Leyen'in talebine olumlu yanıt yalnızca İspanya, Portekiz, İsveç, Finlandiya ve Hırvatistan'dan geldi.



Bu haliyle von der Leyen, mevcut Komisyondaki kadın üye sayısı olan 12'yi dahi tutturamıyor.

