Vucic fenalaştı ABD programı iptal edildi

Aleksandar Vucic, 30 Nisan’da başladığı ABD ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı. ABD’de fenalaşan ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm önemli programlarını iptal eden Vucic, öğle saatlerinde Belgrad’a iniş yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad’daki Askeri Tıp Akademisi’nde tedavi altına alındı.



SAĞLIK DURUMU STABİL



Sırbistan Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık İdaresi Başkanı Kardiyolog Dragan Dincic yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vucic’in sağlık durumunun stabil ve memnuniyet verici olduğunu, fakat önümüzdeki birkaç gün boyunca olağan aktivitelerine dönmesinin gerçekçi bir beklenti olmayacağını söyledi. Vucic’in ABD’de bulunduğu sırada göğsünde birkaç saniye süren şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade eden Dincic, Cumhurbaşkanının sağlığını son 10 yıldır takip ettiğini ve bu süre zarfında Vucic’in üç kez yüksek tansiyona bağlı rahatsızlıklar yaşamakla beraber hiçbirinin bu son yaşadığı kadar ciddi olmadığını belirtti.



Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada ise, kamuoyunun önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.



Vucic, ABD ziyareti kapsamında New York’un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve ABD’deki Sırp iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında Vucic, önümüzdeki günlerde Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimleri ve ABD Başkanı Trump ile de görüşmeyi planlıyordu.



KOMPLO TEORİLERİNE NEDEN OLDU



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e benzer şekilde Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun da rahatsızlanması, komplo teorilerine neden oldu. AB liderlerinden gelen uyarılara rağmen 9 Mayıs’ta Moskova’da olacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Fico da rahatsızlanması nedeniyle 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına katılamadı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden Rus siyaset bilimci Sergey Markov, Slovakya ve Sırbistan liderlerinin Batı ülkeleri tarafından tehdit edilmiş olabileceğini öne sürdü.