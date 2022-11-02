Vucic talimat vermişti: Sırbistan, hava sahasında tespit ettiği hava aracını düşürdü

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Kosova sınırındaki Raska şehri yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ülkedeki askeri kışlaların yakınlarında tespit edilen hava araçlarının "vurulmasına" yönelik talimatı üzerine harekete geçildiği ifade edildi.



Açıklamada, Kosova sınırındaki Raska şehri yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiği belirtildi.



Kopaonik'ten Raska'ya doğru hareketi gözlemlenen hava aracında elektronik veri hareketliliği saptandığına işaret edilen açıklamada, Vucic'in talimatı doğrultusunda askeri kışla yakınlarında tespit edilen her hava aracının imha edileceği vurgulandı.



Bu arada, dün de Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdar ve Raska civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracının tespit edildiği bildirilmişti.



Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.



KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ



Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.



Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.



Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.



Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

