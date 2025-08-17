Vucic'den protesto açıklaması: Ülkemiz büyük bir tehlike altında

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, günlerdir devam eden protestolarla ilgili televizyondan halka seslendi.

Vucic, protestocuları “terörizm”le suçladı ve eylemlerin Batı tarafından organize edilerek ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını öne sürdü.

Vucic, “Ülkemiz büyük bir tehlike altında. Değerlerimizi, normal yaşamı tehdit ediyorlar” açıklamasında bulundu.

İKTİDAR PARTİLERİNİN BİNALARI ATEŞE VERİLDİ

Başkent Belgrad ve Novi Sad başta olmak üzere birçok kentte son beş gündür polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Cumartesi akşamı göstericiler, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin ve bazı koalisyon ortaklarının binalarını ateşe verdi. Polis ise göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, çok sayıda yaralı ve gözaltı olduğu bildirildi.



Vucic, bir hafta içinde devletin kararlı bir yanıt vereceğini söyledi ancak olağanüstü halin gündemde olmadığını belirtti. “Sırbistan devleti barış ve düzeni sağlamak için elindeki tüm imkanları kullanacaktır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Protestolar, dokuz aydır devam eden hükümet karşıtı gösterilerin son dönemde şiddetlenmesiyle büyük bir krize dönüştü. Tepkilerin fitilini, geçen yıl bir tren istasyonunda çökme sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi ve bunun yolsuzluk iddialarıyla ilişkilendirilmesi ateşlemişti.

