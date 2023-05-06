Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigozhin, Bahkmut’ta kontrol ettikleri bölgeleri Çeçen “Ahmat” askeri birliklerine bırakmak için gerekli iznin verilmesini talep etti.

Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti
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Prigozhin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wagner’in Bahkmut’taki “çatışma potansiyelinin” 10 Mayıs itibarıyla sona ereceğini belirtti.

Bu nedenle ’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov ile temasa geçtiğini aktaran Prigozhin, Bahkmut'ta Wagner’in pozisyonlarını almayı kabul ettiği için Kadirov’a teşekkür etti.

Bahkmut’un Rus güçlerince alınması için geriye 2 kilometrekarelik bir alanın kaldığına işaret eden Prigozhin, “Bahkmut, şüphesiz Ahmat birlikleri tarafından ele geçirilecektir.” dedi.

Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti - 1

BAKHMUT'TAN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURDU

Prigozhin, söz konusu talebiyle ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya hitaben yazdığı mektubu da yayınlayarak, Wagner’in Bahkmut’ta kontrol ettiği bölgelerin Ahmat birliklerine devredilmesine ilişkin iznin verilmesini istedi.

Kendilerine mühimmat verilmediği gerekçesiyle dün de bir açıklama yapan Prigojin, 10 Mayıs’ta Bahkmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.

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