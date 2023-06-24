Wagner konvoyu Moskova yolunda

RUSYA'DA WAGNER İSYANI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya savaş açtığı Şubat 2022'den bu yana en büyük krizle karşı karşıya.



Ukrayna savaşında cephenin ön saflarına sürdüğü paralı askerlerin lideri Yevgeniy Prigojin isyan ederek Moskova'ya karşı silahlı ayaklanma başlattı.



Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, kendine bağlı askerleri Ukrayna'dan Rusya'ya geçirdi.



Moskova saatiyle 02.00'de Wagner güçlerinin, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki Rostov kentinde olduğunu duyuran Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u Rostov'a çağırdı.



Gelmedikleri takdirde güçleriyle birlikte Moskova yürüyeceğini, karşısına çıkan her şeyi yok edeceğini ilan eden Prigojin askeri darbe yapmadığını, adalet için yürüdüğünü söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlere Prigojin'in emirlerini yerine getirmeme çağrısı yaparak "Vatan hainliğiyle karşı karşıyayız; yanıtımız sert olacak." dedi.



Prigojin hakkında Rus topraklarında silahlı ayaklanma başlatmaktan soruşturma başlatıldı.