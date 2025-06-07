Wagner, Mali'den çekildiğini açıkladı

Afrika'da yaptığı operasyonların yanı sıra 2023'te Rusya yönetimine karşı giriştikleri silahlı ayaklanmayla dünyanın gündemine gelen paralı asker grubu Wagner, 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Mali’den çekildiğini açıkladı.

Wagner'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinde yürüttüğü operasyonları "başarıyla tamamladıkları" belirtildi.

Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı duyurulan açıklamada, isyancı güçlerin püskürtüldüğünü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



RUSYA DESTEKLİ PARAMİLİTER GRUBA DEVREDİYOR

Ulusal basındaki haberlerde ise Wagner'in çekilmesi, ülkede Rus varlığının sona ereceği anlamına geldiği, Wagner sonrası dönemde Rusya destekli yeni bir paramiliter oluşum olan Afrika Kolordusunun (Africa Corps), Mali'deki faaliyetleri devralacağı kaydedildi.

Mali'de sivil hükümetin, El Kaide ve DAEŞ saldırılarıyla baş edemediği eleştirilerinin ardından ordu yönetime el koymuştu.

Askeri yönetimin işbirliği yaptığı Rusya merkezli Wagner Grubu, insan hakları örgütleri tarafından sivilleri katlettmekle suçlanmıştı.

WAGNER İSYANI

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Bir süre sonra Prigojin gizemli bir uçak kazasında ölmüştü.