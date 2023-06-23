Wagner'in kurucusu Prigojin: Savaş sadece "bir avuç yaratığın" zafer kazanması için lazımdı

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'daki savaşın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile "ülkeyi fiilen yöneten oligarklar" için gerekli olduğunu söyleyerek, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı." dedi.

Wagner'in kurucusu Prigojin: Savaş sadece "bir avuç yaratığın" zafer kazanması için lazımdı
Wagner Ukrayna'nın Bahmut kentini Rus ordusuna teslim ediyor

Wagner Ukrayna'nın Bahmut kentini Rus ordusuna teslim ediyor

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Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı videoda 'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Zaporijya ve Herson yönünde geri çekildiğini, ordusunun Rus ordusunu püskürttüğünü öne süren Prigojin, "Yönetim olmadığı için askeri başarı da olmuyor. Gün boyunca '60 Leopard, 3 bin düşman askeri yok edildiği' yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bunlar hepsi saçmalık." ifadelerini kullandı.

Wagner'in kurucusu Prigojin: Savaş sadece "bir avuç yaratığın" zafer kazanması için lazımdı - 1

"RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI HALKI KANDIRDI"

Prigojin, Rus makamlarının söylediğinin aksine Ukrayna'nın Donbas'ı bombalamadığını, sadece mevzilere ateş açtığını ifade ederek, "Ukrayna, NATO ile birlikte Rusya'ya saldırma niyetinde değildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna saldıracak' diyerek devlet başkanını ve halkı kandırdı." dedi.

Savaş nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu da eleştiren Prigojin, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı. Savunma Bakanı'na mareşal unvanı ve Rusya Kahramanı unvanının ikinci yıldızının verilmesine ilişkin kararname çoktan hazırlandı. Her şey, akıl hastası bir kişinin tabutta yattığında bu yıldızın yanındaki yastığın üzerine konulması içindi." diye konuştu.

Prigojin, Ukrayna savaşının "Rusya'yı fiilen yöneten oligarklar" için de gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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