Walz, Harris'in başkan yardımcılığı teklifini resmen kabul etti

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimde başkan yardımcısı adayı gösterilen Minnesota Valisi Tim Walz, resmi olarak Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile beraber yarışmayı kabul etti.

Walz, Harris'in başkan yardımcılığı teklifini resmen kabul etti
Trump'ın yeğeninden yeni iddia: "Dedem gibi bunamaya başladı"

Trump'ın yeğeninden yeni iddia: "Dedem gibi bunamaya başladı"

Haberi Görüntüle

basınındaki haberlere göre Minnesota Valisi Tim Walz, Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresinde konuştu.

Demokrat Partinin seçimde Kamala Harris'in yardımcısı olarak aday gösterdiği Walz, "ABD başkan yardımcılığı adaylığınızı kabul etmek bir onurdur" dedi.

Seçimleri kazanmaları halinde orta sınıf aileler için vergi indirimleri, ilaç ve konut fiyatlarının düşürülmesi gibi hedeflerini açıklayan Walz, Harris ile Amerikalıların çıkarı için çalışacaklarını savundu.

Walz, Cumhuriyetçilerin adayı ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Ohio Senatörü James David Vance'in Amerikalıların hayatını daha da zorlaştıracak bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

DÜNYA HABERLERİ

Mavi Hat'ta gerilim artıyor: İsrail'den Hizbullah'a yeni misilleme saldırısı

Mavi Hat'ta gerilim artıyor: İsrail'den Hizbullah'a yeni misilleme saldırısı

Tesla fabrikası ormanları yok etti! 500 bin ağaç kesildi

Tesla fabrikası ormanları yok etti! 500 bin ağaç kesildi

İran misilleme için neden bekliyor?

İran misilleme için neden bekliyor?

Çin'den ABD'nin nükleer stratejisinde değişim iddiasına tepki

Çin'den ABD'nin nükleer stratejisinde değişim iddiasına tepki

ABD basınından Kennedy iddiası: "Trump lehine çekilebilir"

ABD basınından Kennedy iddiası: "Trump lehine çekilebilir"

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...