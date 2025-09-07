Washington-Hamas teması yeniden başladı

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasındaki temasın yeniden başladığını duyurdu.

Israel Hayom gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklarına dayandırdığı haberinde, görüşmeler yeniden başlasa da ABD yönetiminin İsrail’in Gazze'ye yönelik ilerleyişini engellemeyeceği vurgulandı.



ABD'nin tutumunun "savaşın ancak tüm esirlerin serbest bırakılmasını garanti eden kapsamlı bir anlaşmayla sona erdirilebileceği" görüşüne dayandığı aktarılan haberde, Washington'ın bu çerçevede İsrail ile acil müzakere sürecinin başlatılması gerektiği mesajını verdiği belirtildi.



TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.



Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.