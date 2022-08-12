The Washington Post Gazetesi, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın evine bu hafta başında FBI tarafından yapılan baskının amacının, gizli nükleer silahlara ait belgeleri aramak olduğunu yazdı. Trump aramanın siyasi amaçlı olduğu iddiasını tekrarladı, ancak sürecin mümkün olduğunca hızlı ilerlemesini teşvik edeceğini söyledi. ABD Adalet Bakanı da Trump'ın evinde bulunan belgelerin kamuya açılmasını emrettiğini duyurdu. ABD’nin eski başkanı Donald Trump FBI ajanlarının, bu hafta başlarında Mar-a-Lago'daki evini aramasına izin veren emrin gizliliğinin kaldırılmasına karşı çıkmayacağını söyledi. Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Arama emrinin hemen çıkarılmasını" teşvik ettiğini söyledi. Ancak, bunun gereksiz ve siyasi amaçlı olduğu iddiasını tekrarladı.Bununla birlikte, ABD Adalet Bakanlığı, Florida’daki mahkemeye arama emrinin gzililiğinin kaldırılması için nadir bir talepte bulundu. Eğer bakanlığın bu talebi kabul edilirse Trump'ın evindeki belgeler kamuya açık hale gelecek. ADALET BAKANLIĞI ARAMANIN NEDENİNİ AÇIKLAMADITrump'ın Florida'daki evinin aranmasının nedeni hala Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Fakat, FBI araştırmasının, eski başkanın Beyaz Saray'dan gizli kayıtları ve hassas materyalleri alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla bağlantılı olduğuna inanılıyor.NÜKLEER SİLAHLAR İLE İLGİLİ BELGELERİN ARANDIĞI İDDİASIDiğer taraftan, The Washington Post gazetesi anonim kaynaklara atıfta bulunarak, Trump’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığını aktardı. Kaynaklar gazeteye, belgelerin ABD silahlarıyla mı yoksa başka bir ülkenin silahlarıyla mı ilgili olduğunu söylemedi.Trump tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Florida, Palm Beach, Mar-a-Lago'daki evime Amerika'ya yakışmayan, yersiz ve gereksiz yere baskın ve zorla girilmesiyle ilgili, belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağımın yanı sıra, acil müdahaleyi teşvik ederek bir adım daha ileri gidiyorum. Bu belgeler serbest bırakılacak. Bunu son altı yıldır yaptıkları gibi, bana saldırma konusunda güçlü çıkarları olan radikal sol Demokratlar ve gelecekteki olası siyasi muhaliflere rağmen yapıyorum” dedi. Daha önce ABD Adalet Bakanı Berrick Garland arama emrini şahsen onayladığını açıklamıştı. Garland, mahkemeden arama emriyle bağlantılı belgeleri kamu yararına halka açık hale getirmesini istediğini söyledi.Öte yandan, Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkanın evi bir ceza soruşturması kapsamında arandı. Trump ve diğer Cumhuriyetçiler hareketin siyasi amaçlı olduğunu söyleyerek durumu kınadı.TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINIEski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi” ifadelerini paylaşmıştı.Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago’dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.ABD'DEKİ YANGINDA ALEV HORTUMU