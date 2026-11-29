ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin, şirket içi görüşmelere hakim iki kişiye dayandırdığı habere göre ABD'li milyarder girişimci Elon Musk , sahibi olduğu SpaceX şirketinin Starlink uydu sistemiyle ilgili iki yetkisiz kullanımın, ABD güçlerine saldıran İran tarafından gerçekleştirildiğini öğrenince bir hayli öfkelendi.



"ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH'E GİZLİ RAPOR SUNULDU"



SpaceX ve İran Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermezken, habere göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulan gizli bir raporda İran ordusunun Starlink kullanımı ayrıntılarıyla anlatıldı. Ne var ki ABD Savunma Bakanlığı Reuters'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Savunma Bakanlığı makamına sunulan rapordan haberdar olmadığını belirtti.



STARLINK'IN İRAN'DA FAALİYET LİSANSI BULUNMUYOR



Starlink'in, yaptırım uygulanan bir ülke tarafından kullanılması dikkat çekti. Starlink'in İran'da faaliyet lisansı bulunmuyor ancak Musk daha önce bu hizmetin ülkede aktif olduğunu söylemişti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İran'da ocak ayında yaşanan ve ölümlerle sonuçlanan protestolar sırasında hükümet internete erişimi kesmiş ve bunun ardından ABD hükümeti de İran'da binlerce Starlink terminalini sokmuştu.



STARLINK NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?



SpaceX'in geliştirdiği ve işlettiği uydu interneti servisi Starlink, 160'tan fazla ülkede milyonlarca kullanıcıya yüksek hızlı ve düşük gecikmeli geniş bant bağlantı ulaştırıyor.

Yaklaşık 35 bin kilometre uzaktaki sabit yörünge uydularına bel bağlayan eski usul uydu internetlerinin aksine Starlink, yeryüzünden 550 kilometre yukarıda dolanan 11 binden fazla uyduluk devasa bir takımyıldızı ağı kullanıyor.

Uyduların Dünya'ya bu denli yakın olması, verinin gidip gelme süresini, yani gecikmeyi ciddi şekilde düşürüyor.

Bu mesafe avantajı sayesinde görüntülü görüşmeler, çevrim içi oyunlar ve internetten video izleme gibi yüksek hız isteyen işler takılmadan, akıcı bir şekilde yapılabiliyor.

Hizmete abone olanlara kompakt ve taşınabilir dikdörtgen bir uydu çanağı ile Wi-Fi yönlendirici (router) veriliyor. Bu donanım, gökyüzünde sürekli hareket eden uyduları otomatik olarak takip ederek bağlantıyı kesintisiz tutuyor.