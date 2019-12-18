Washington Post: Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor

Washington Post gazetesinde yer alan haberde Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamuoyunun tepkisini çeken kamplarda Uygurlu Türklerin zorla çalıştırıldığı belirtildi.



Haberde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gelişmelere ilişkin yeni detaylara yer verildi.



Çin'in, bölgedeki toplama kamplarında "mesleki eğitim verilen kişilerin hepsinin mezun olduğu ve mutlu bir yaşam sürdürdükleri" iddiasına atıfta bulunulan haberde, kamplardan ayrılan bir çok kişinin ciddi kısıtlamaların olduğu fabrikalarda zorla çalıştırılmaya başlandığı kaydedildi.



Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı'nda Çin araştırmaları uzmanı olarak görev yapan Adrian Zenz tarafından hazırlanan bir raporun kaynak alındığı haberde, fabrikaların bazılarının söz konusu toplama kamplarının içinde yer aldığı ve Uygur Türklerinin neredeyse hepsinin burada polis ve kamera gözetiminde çalıştığı vurgulandı.



Haberde konuya dair şu ifadelere yer verildi:



"Xinhe Endüstri Parkı'nda bulunan bir tekstil fiması, Xinhe semt kampından gelen 500 Uygur Türkünü çalıştırmaya başladı. Devlet ise bu fabrikaya polis ve özel eğitmenler yollayarak yarı askeri bir yönetim oluşturdu. Bir firma, oradan kaçmak isteyenleri zorla tutmak amacının haricinde neden polise ihtiyaç duyar ki?" Haliyle geleneği, dini ve aile hayatını yıkmayı amaçlayan zorunlu işçilik, şu an Uygur toplumunun her köşesine yayılıyor."

Bununla beraber, söz konusu Uygurlu Türklerin ayda 175 dolar aldığı kaydedilen haberden, bu fabrikalardaki Uygurluların arasında eski iş adamları, entelektüeller ve bilim adamlarının olduğu belirtildi.

