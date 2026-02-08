Washington Post'ta yüzlerce gazeteciyi işten çıkaran CEO istifa etti

Amerikan gazetesi Washington Post, bu hafta yüzlerce gazeteciyi işten çıkardı. Karar, hem okuyucuları hem çalışanları kızdırdı. Gazetenin CEO'su ve yayıncısı Will Lewis tepkiler üzerine istifa etti.

Gazetenin tepe yöneticisi, kararını, çalışanlara, "Benim için istifa etmenin doğru zamanı" diyerek duyurdu.



Washington Post'un başına Lewis'in yerine, gazetenin CFO'su Jeff D'Onofrio getirildi. Sosyal medya platformu Tumblr'ın eski CEO'su D'Onofrio, geçen yıl Washington Post'ta çalışmaya başlamıştı.



YÜZLERCE GAZETECİ İŞTEN ÇIKARILDI

Washigton Post, çoğu ülke dışındaki ya da yerel bürolarda ve spor servisinde çalışan yüzlerce gazeteciyi işten çıkardı .



Gazetenin Ortadoğu'daki muhabirlerinin tamamı, Kiev'deki Ukrayna muhabiri işten çıkarılanlar arasında. Spor, grafik ve yerel haber servislerinde çalışanların sayısı da büyük ölçüde azaltıldı. New York Times'a göre Post, 800 çalışanından yaklaşık 300'ünü işten çıkardı.

Okuyucu çekmek için sosyal medya ile yarışan gazeteler, düşen gelirler ve abonelikler nedeniyle büyük bir çöküş yaşadı. Ancak New York Times ve Wall Street Journal gibi ulusal gazeteler bu fırtınayı atlatarak finansal açıdan sağlam bir konuma geldi. Ancak Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Washington Post bunu başaramadı.



BEZOS VE LEWİS'E “EDİTÖRYAL MÜDAHALE” ELEŞTİRİSİ VARDI

Bezos ve Lewis, gazetenin editoryal süreçlerine müdahale ettikleri için eleştiriliyordu. Bezos, 2024 seçimlerinde gazetenin Demokrat başkan adayı Kamala Harris'i desteklemesini engelledi. Wall Street Journal'a göre Post, Harris'i desteklemeyerek 250 bin dijital aboneyi kaybetti, yaklaşık 100 milyon dolar zarar etti.