Washington Post Yönetim Kurulu Başkanı Fred Ryan yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğundan ayrıldığını gösteren bir kanıt olmadığını söyledi.



Ryan, "Kaşıkçı'nın nerede olduğunu Suudi ve Türk hükümetine defalarca sorduk ama herhangi bir tatmin edici yanıt alamadık" dedi.



Fred Ryan, "Bunun yerine Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili haberler onun devlet destekli soğuk kanlı bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. sessizlik, inkar ve ertelemeler kabul edilemez. Gerçeği bilmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

