Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek eylemi: Gözaltılar var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve işgali devam ederken, ABD’deki Washington Üniversitesi, kampüslerinde bulunan mühendislik binasına Filistin’e destek eylemcilerinin girdiğini, bunun ardından yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Filistin’in Eşitliği ve Geri Dönüşü için Birleşik Öğrenciler (SUPER) grubu, üniversitenin ABD merkezli havacılık devi Boeing ile bağlarını kesmesini talep ediyordu. Bu talebin sebebi, Boeing’in askeri anlaşmaları ve Gazze’deki saldırılarda kullanılmak üzere silah tedarik etmesi olarak açıklanmıştı. Eylemcilerin girdiği belirtilen mühendislik binası da üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Boeing’den 10 milyon dolar bağış almıştı.



POLİS, EYLEMCİLERİ BİNADAN ÇIKARDI



Washington Üniversitesi, yerel saatle dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bir grup kişinin Disiplinlerarası Mühendislik Binası "içinde ve çevresinde tehlikeli bir ortam oluşturduğunu" ileri sürdü.



Üniversitenin açıklamasında, “Çoğu yüzünü kapatmış olan kişiler, binanın dışındaki iki sokağa erişimi engelledi, binaya giriş-çıkışlara engel oldu ve dışarıda, sokakta iki çöpü ateşe verdi” ifadeleri kullanıldı. Kolluk kuvvetlerinin saat 23.00 sıralarında binayı boşalttığı bilgisi verildi.

Üniversite, binaya giren 30 kadar kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Buna göre, gözaltına alınan eylemcilere izinsiz giriş, mülke zarar ve düzen bozucu davranış ile üç suçu da işlemek için komplo suçlaması yöneltildi.

“BİNAYA GİREN HERKES GÖZALTINA ALINDI”



SUPER Sözcüsü Oliver Marchant, ABC News haber sitesine yaptığı açıklamada, binaya giren tüm kişilerin gözaltına alındığı bilgisini verdi.



Grup, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada da Boeing’in üniversiteye yaptığı bağışlar karşılığında kampüse, araştırma tesislerine ve öğrenci emeğine erişim sağladığına işaret etti.



Üniversite ise bir öğrenci topluluğunun askıya alındığını açıkladı, ismini vermediği topluluğun eylem ve açıklamalarının “antisemitik” olduğunu iddia etti.