ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bulunan Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda maskeli ICE yetkililerinin, çalışma izni olduğunu belirten 2 yolcuyu gözaltına aldığı anların görüntüsü, sosyal medyada tepki çekti.

Washington Valisi Bob Ferguson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ICE tamamen kontrolden çıktı. Birçok ABD'li gibi ben de kimliklerini açıklamayan, uçağa binerken insanları götüren ve topluluklarda kaosa yol açan maskeli görevlilerden ötürü öfkeliyim." ifadesini kullandı.

Ferguson, yaşanan olayın, ICE'ın "Amerikalılara uygun olmayan taktiklerinin son örneği olduğunu" kaydetti.

Daha sonra basına yaptığı açıklamada da Ferguson, ICE'ın göçmenlik ve gümrük faaliyetlerinin "etik ve insancıl olmadığını" belirterek, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın ICE'ı feshetmenin vakti geldi." dedi.