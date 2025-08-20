Washington'a federal operasyon: Yüzlerce gözaltı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafızların görevlendirildiği başkentteki "şiddet suçlarına karşı" yürütülen operasyonların detaylarını aktardı.

Leavitt, "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında şu ana kadar 465 kişinin, sadece dün El Salvador kökenli MS-13 çete üyesi dahil 52 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.



EVSİZLERİN 48 ÇADIR KAMPI KALDIRILDI

Başkent sokaklarında evsizlerin kurduğu 48 çadır kampının kaldırıldığını ifade eden Beyaz Saray Sözcüsü, operasyonların süreceğini vurguladı.

Leavitt, diğer gözaltı işlemlerinin ise bıçaklı saldırı, cinayet, cinayete teşebbüs suçlamalarıyla çıkarılan yakalama kararları, federal kolluk kuvvetlerine saldırı ve ağır yaralama suçlamalarını kapsadığını aktardı.



WASHINGTON'DA ALARM

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kentte görevlendireceklerini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 ulusal muhafızı başkentte görevlendirmişti.