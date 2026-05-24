Washington'da alarm. Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri

ABD'nin Başkenti Washington 'da bulunan Beyaz Saray yakınlarında peş peşe duyulan 20-30 el silah sesi paniğe neden oldu. Olayın hemen ardından Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Silah sesleri ve ardından yaşananlar, o sırada Beyaz Saray kampüsünden muhabirine canlı olarak bağlanan CBS'in yayınına da yansıdı.

Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini açıkladı.

GİZLİ SERVİS ALARMA GEÇTİ

Bahçedeki gazetecileri brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte" çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmaylarıyla birlikte Oval Ofis'te çalıştığı sırada meydana gelen olayla ilgili ayrıntıların ilerleyen dakikalarda netleşeceğini aktardı.

SALDIRI ŞÜPHELİSİ VURULDU, YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

ABD polisi, olayın silahlı saldırı girişimi olduğunu ve şüphelinin çıkan çatışmada vurulduğunu duyurdu. Buna göre saldırgan Beyaz Saray güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere silahla ateş açtı. Görevliler de karşılık verdi. Açıklamada saldırganın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

