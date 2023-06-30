Washington'da barış zirvesi: İlerleme kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Washington'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile iki ülke arasındaki barış görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

Blinken, iki ülke arasındaki barış görüşmeleri için süren müzakerelerin ardından Virginia'da basına açıklamada bulundu.



Taraflar arasındaki görüşmelere katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Blinken, "Ortak amaç olan anlaşma için ilerleme kaydedildi." açıklamasında bulundu.



Blinken, önemli hususlarda ise tarafların birbirlerinin duruşunu daha iyi anladığına dikkati çekerek, "Ancak nihai bir anlaşmaya varmak için daha çok çalışılması gerek." dedi.



Antony Blinken, üç gündür süren görüşmelerde önce her iki bakanla ayrı ayrı bir araya gelmiş, daha sonra üçlü bir toplantı düzenlemişti.