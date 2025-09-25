Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Saat 18.31'de Trump'ın kapıya çıktığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklemeye başladığı görüldü. Birkaç dakika sonra Erdoğan'ın aracı da Beyaz Saray kompleksinin içine girdi. Erdoğan'ı Trump kapıda karşıladı. İki lider tokalaşarak gazetecilere poz verdi, ardından içeriye girdiler.

İki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre görüşmede, F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konular ele alındı. TRUMP: HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, saat 20.50'de Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, Erdoğan'ı ayrılırken uğurladı.



Kapıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'a el salladı. Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti. Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." dedi.

Trump'ın Erdoğan'ı Beyaz Saray'dan uğurladıktan sonra gazetecilere verdiği poz.

İki lider görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. GÖRÜŞME SIRASINDA İKİ LİDERDEN AÇIKLAMALAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde ve dünyada saygı duyulan insan olduğunu söyleyen Trump, "Kendisine büyük saygım var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye ile ticareti artıracağız. Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Kendisini burada konuk etmek büyük bir şeref. Net fikirleri olan bir insan ve harika işler yapıyor" dedi.



Erdoğan ise "Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" dedi.



TRUMP: CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILABİLİR



Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğini söyledi.



"F-35 satımı yapılacak mı?" sorusuna Trump, "F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TRUMP: GAZZE KONUSUNDA BİR TÜR ANLAŞMAYA VARMAK ÜZEREYİZ

Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." dedi.



Gazze konusunda Trump, "Çözebileceğini düşünüyorum ama rehineleri istiyoruz. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. Gazze için adım atılabilir" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Bir gazeteci "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Zelenski'i bir araya getirme çabalarını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan'a Putin'in ve Zelenski'nin çok saygı duyduğunu söyleyen Trump, "Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle. Ciddi bir etki yaratabilir. Şu an nötr olması çok iyi. Gerçekten en iyi yapabileceği şey; Rusya'dan petrol almamak. Putin'e söyledim '7 savaşı durdurdum, bitirdim' dedim. Bu da tamamlanması gereken savaşlardan birisi. Çok sert savaş oluyor, milyonlarca asker hayatını kaybetti. O kadar ağır bombardıman var ki, neredeyse hiç toprak kazanamadılar. Kimseye böyle yaptıklarını yüzüne vurmak istemem ama Rusya milyonlarca dolar savaş mühimmatını harcadı, hayat harcadı. Bence artık durma zamanı, buna son verme zamanı" diye konuştu.

Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir fotoğraf.

﻿TRUMP: SURİYE'DE OLAN ERDOĞAN'IN BAŞARISI "Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı" diyen Trump, "Bu Türkiye için büyük bir zafer. Suriye'ye bir fırsat vermeliyiz. Yaptırım kaldırılmasını Erdoğan benden istedi" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gazeteci, "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?" sorusunu sordu. Erdoğan ise, "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum." yanıtını verdi.

TRUMP'IN TAKTIĞI UÇAK ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ



Trump'ın Erdoğan ile görüşmesinde yakasına taktığı uçak rozeti dikkat çekti. Rozetin F-22 Raptor modeline ait olduğu anlaşıldı. ABD, bu uçağı diğer ülkelere satmıyor.

Görüşmede Trump'ın yakasına taktığı uçak rozetinin F-22 Raptor olduğu anlaşıldı. Foto kaynak: AFP

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A SANDALYE JESTİ



Görüşmeye ilişkin basına servis edilen görüntülerde Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandalyesini çekerek jest yaptığı görüldü.





Trump'ın görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandelyesini çekerek jest yaptığı görüldü.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDA ENERJİ ANLAŞMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Anlaşmanın içeriğine ilişkin Bakan Bayraktar, şunları söyledi: "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.



Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum"



Türkiye ve ABD arasındaki enerji anlaşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.