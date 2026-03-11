Washington'da Trump-Epstein heykeli. Titanik filminin meşhur sahnesi canlandırıldı
11.03.2026 06:14
ABD bir parka Trump ve Epstein'in heykeli yerleştirildi.
ABD'nin başkenti Washington'da bir parka ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çocuk istismarı ağı kurucusu Jeffrey Epstein ile bir heykeli yerleştirildi.
Anonim sanatçı kolektifi Secret Handshake'in yeni heykeli, Trump'ın Epstein ile ilişkisini eleştiriyor.
Donald Trump ile Jeffrey Epstein'ı temsil eden iki heykel Titanik filminin ünlü sahnesini canlandırıyor.
"Dünyanın Kralı" başlıklı enstalasyonda Trump ve Epstein Titanik'in ucunda duruyor. Epstein ellerini iki yana açarken, Trump da onu tutuyor.
Heykelin yanına yerleştirilen flamalar, Trump ve Epstein arasındaki bağa ayna tutuyor. Flamaların üzerinde, "Amerika'yı yeniden güvenli yap" yazısı bulunuyor.