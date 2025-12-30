Washington’daki Kennedy Center'in adına "Trump" eklendi

30.12.2025 07:41

Washington’daki Kennedy Center'in adına "Trump" eklendi
Anadolu Ajansı

AA

Washington’da bulunan John F. Kennedy Center for the Performing Arts binasının adı değişti.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan ve kentin önemli kültürel simgelerinden biri olan adı John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin adı değişti. 


Merkezin adı, ABD Başkanı Donald J. Trump ile suikasta uğrayan ABD Başkanı John F. Kennedy’nin adlarını içerecek şekilde “The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts” olarak değiştirildi.

