Weinstein'in şirketinden resmi iflas başvurusu

Şirketten yapılan açıklamada, Weinstein Co. merkezi Dallas'ta bulunan yatırım şirketi Lantern Capital Partners'a satışı için Dalaware'deki İflas Mahkemesi'ne iflas koruma başvurusu yapıldığı belirtildi.



Yetkililer, şirketin Harvey Weinstein'ın taciz veya uygunsuz davranışta bulunduğu mağdurlarla ve çalışanlarıyla imzaladığı suskunluk anlaşmalarının da geçerli olmadığını açıkladı.



Açıklamada, "Kasım ayından bu yana Harvey Weinstein'ın suskunluk anlaşmalarını kendini suçlayanlara karşı gizli bir silah olarak kullandığına dair haberler basında yer almaktadır. Şu andan itibaren bu anlaşmalar geçersizdir. Kimse konuşmaktan korkmamalıdır. Kimse sessiz kalmaya zorlanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.



Weinstein Co. böylece çalışanlar adına şirkete dava açan New York Başsavcısı Eric Schneiderman'ın uzun süredir dile getirdiği talebi yerine getirmiş oldu. Schneiderman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin kararının "iş yerindeki cinsel tacizin yozlaştırıcı etkilerine karşı mücadele çabaları açısından dönüm noktası olacağını" söyledi.



Şirket, ABD'yi sarsan iş yerindeki cinsel tacizin yaygınlığına dair tartışmalar sonucu iflasa giden ilk şirket oldu. Medya, eğlence, finans, siyaset ve başka alanlarda birçok ünlü erkek, iddialar nedeniyle kariyerlerine son vermişti.



Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yılın sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.