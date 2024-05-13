WFP: Afganistan’da yardım kamyonları bölgeye giremiyor

Afganistan’da sağanak yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketi sonrası Dünya Gıda Programı (WFP), insani yardım kamyonlarının bölgeye girmekte zorlandığını duyurdu. WFP, dün 300 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), can kaybının 240 olduğunu açıkladı.

WFP: Afganistan’da yardım kamyonları bölgeye giremiyor
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’ın Baglan bölgesinde meydana gelen felaketinde sivillere yardım için mücadele sürüyor. WFP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Baglan, 'daki etkilenen bölgelerin çoğuna kamyonlarla erişilemiyor. WFP, her şeyini kaybeden hayatta kalanlara gıda ulaştırmak için her türlü alternatife başvurmak zorunda kaldı” denildi. WFP, dün yaptığı açıklamada, 300 kişinin selde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

WFP: Afganistan’da yardım kamyonları bölgeye giremiyor - 1

“51 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ”

’ten yapılan açıklamada ise can kaybının 240 olduğu, hayatını kaybedenler arasında 51 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “'ın kuzeydoğusunda meydana gelen felaketinde 51'i çocuk olmak üzere en az 240 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Ek raporlar geldikçe rakamların artması bekleniyor.

Can kayıplarının çoğu, şiddetli yağışların tahminen 3 bin evi yıktığı, tarım arazilerine zarar verdiği, hayvanları sürüklediği, okulları kapattığı ve sağlık merkezlerine zarar verdiği Baglan vilayetinde bildirildi. Takhar ve Badakhshan vilayetleri de ilk belirlemelere göre en az 300 evin hasar görmesinden etkilendi” denildi.

Bölgede bulunan Kızılayı, selden etkilenen ailelere yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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