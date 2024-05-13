WFP: Afganistan’da yardım kamyonları bölgeye giremiyor

Afganistan ’ın Baglan bölgesinde meydana gelen sel felaketinde sivillere yardım için mücadele sürüyor. WFP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Baglan, Afganistan 'daki etkilenen bölgelerin çoğuna kamyonlarla erişilemiyor. WFP, her şeyini kaybeden hayatta kalanlara gıda ulaştırmak için her türlü alternatife başvurmak zorunda kaldı” denildi. WFP, dün yaptığı açıklamada, 300 kişinin selde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

“51 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ”



UNICEF’ten yapılan açıklamada ise can kaybının 240 olduğu, hayatını kaybedenler arasında 51 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Afganistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen sel felaketinde 51'i çocuk olmak üzere en az 240 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Ek raporlar geldikçe rakamların artması bekleniyor.

Can kayıplarının çoğu, şiddetli yağışların tahminen 3 bin evi yıktığı, tarım arazilerine zarar verdiği, hayvanları sürüklediği, okulları kapattığı ve sağlık merkezlerine zarar verdiği Baglan vilayetinde bildirildi. Takhar ve Badakhshan vilayetleri de ilk belirlemelere göre en az 300 evin hasar görmesinden etkilendi” denildi.



Bölgede bulunan Afganistan Kızılayı, selden etkilenen ailelere yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.