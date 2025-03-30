Whatsapp grubunda okul yönetimini eleştiren veliler gözaltına alındı

İngiltere'de 9 yaşındaki kızlarının ilkokulunu eleştiren veliler gözaltına alındı.

İngiliz Times gazetesine göre Maxie Allen ve eşi Rosalind Levine, daha önce bir veli WhatsApp grubunda okulun başöğretmenini ve yönetimini eleştirdikten sonra Hertfordshire'daki Cowley Hill ilkokuluna girmelerinin yasaklandığını belirtti.



Okul yönetimi; personel, veliler ve yöneticiler için üzücü hale geldiğini iddia ettikleri “yüksek hacimli doğrudan yazışmalar ve kamuya açık sosyal medya paylaşımları” sonrasında polisten tavsiye istediğini açıkladı.



Hertfordshire polisi, tutuklamaların bu tür konularda rutin olduğu üzere iddiaların tam olarak araştırılması için gerekli olduğunu söyledi.



Polis, “Daha ileri soruşturmaların ardından, memurlar yetersiz kanıt nedeniyle başka bir işlem yapılmaması gerektiğine karar verdiler” diye ekledi.



“TERÖR HÜCRESİ Mİ? UYUŞTURUCU DEPOSU MU?”



Times Radyosu yapımcılarından Allen, 29 Ocak'ta altı polis memurunun evine geldiğini belirtti ve Sky News'e şunları söyledi: “Bu operasyon nedir? Bir terör hücresi mi, baskın yapacakları bir uyuşturucu deposu mu? Hayır, okulla anlaşmazlık yaşayan iki ebeveyndi.”



Allen'ın Mayıs 2024'te okula yeni bir başöğretmen atanması için başvuruda bulunduğu ancak taleplerinin reddedildiği bildirildi.



Bunun üzerine okulun yöneticilerinin sosyal medyada yer alan “kışkırtıcı ve karalayıcı” yorumlar hakkında velilere mektup yazarak, okulun uyumsuzluğa neden olan herkese karşı harekete geçeceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.



OKUL BİNASINA GİRİŞLERİ YASAKLANDI



Times, Allen ve Levine'in özel bir WhatsApp grubunda uyarılara inanmadıklarını ilettiklerini ve bunun üzerine okulun da ikilinin okul binasına girişini yasakladığını kaydetti. Yasaktan sonra ikili, engelli kızlarının ihtiyaçları konusunda okula düzenli olarak e-posta gönderdiklerini söyledi.



The Times'ın haberine göre, bir memur aralık ayında aileyi uyararak Sascha'yı okuldan almalarını söylemiş, aile de bunu ertesi ay, tutuklamalardan bir hafta önce yapmıştı.



Allen, kendisinin ve Levine'in tacizde bulunmadıklarını ve hangi iletişimin suç teşkil ettiğinin kendilerine söylenmediğini belirtti.



Levine Sky News'e yaptığı açıklamada olayın kendisi için “açıklanamaz” olduğunu söyledi. Levine, “Ne olduğunu anlayamıyoruz; hiçbir anlam ifade etmiyor. Birkaç soruşturma yaptık, bir WhatsApp grubunda biraz şakalaştık ve sonra tutuklandık” dedi.