WhatsApp hesapları hacklenmişti: İsrailli casus yazılım şirketi tazminat ödeyecek

WhatsApp çevrimiçi mesajlaşma uygulamasındaki yaklaşık bin 400 hesabın hacklenmesi ile ilgili olarak İsrailli casus yazılım devi NSO Group’un WhatsApp ve çatı şirketi Meta’ya yaklaşık 170 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. NSO Group isimli şirket, Pegasus isimli tartışmalı casus yazılım programı ile biliniyor.



Politico’nun haberine göre, ABD’de bir federal mahkeme, 2019 yılında başlayan davada salı günü verdiği kararında, NSO Group’un yazılım araçlarının WhatsApp hesaplarının hacklenmesindeki rolünü sabit bularak tazminat cezasına hükmetti.



META, DİJİTAL HAK ÖRGÜTLERİNE BAĞIŞ YAPACAK



Meta’nın sözcüsünün açıklamasına göre, mahkemenin kararı, jürinin bir gün boyunca yaptığı değerlendirmenin ardından 440 milyon dolar tazminatın üzerine yaklaşık 167 milyon dolar cezai tazminat ödemesini içeriyor.



Dava hakkında paylaşılan bilgilere göre, 2019 yılında çoğunluğu sivil toplum örgütleri için çalışan kişiler olmak üzere bin 400 kadar WhatsApp hesabı hacklenmişti. Durumun ortaya çıkmasının ardından WhatsApp hukuki yollara başvurmuştu.



Mahkeme kararının ardından Meta’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, WhatsApp’ın “bir daha NSO Group tarafından hedef alınmamak için” bir mahkeme emri çıkarılması için de çalışacağı bilgisi verildi. Meta, casus yazılımların kötüye kullanıldığı durumları ortaya çıkarmak için çalışan dijital hak örgütlerine de bağış yapacağını bildirdi ancak bağışın miktarı hakkında bilgi verilmedi.



“BU YOLDA KAZANILMIŞ İLK ZAFER”



Meta’nın açıklamasında, dün verilen mahkeme kararının gizlilik ve güvenlik yolunda atılmış önemli bir adım olduğuna ve “herkesin güvenliği ve gizliliğini tehdit eden yasadışı yazılımın geliştirilip kullanılmasına karşı kazanılan ilk zafer” olduğuna dikkat çekildi.



Öte yandan, Apple da müşterilerine karşı casus yazılım kullanıldığı gerekçesiyle NSO Group’a dava açmış ancak davanın hassas kullanıcı verilerini ifşa edebileceği sonucuna varması üzerine davadan vazgeçmişti.



NSO Group ise daha önce yaptığı açıklamalarda eleştirilere karşı çıkarak Pegasus casus yazılımının “yüksek profilli suçluları yakalamak” gibi iyi amaçlar için kullanıldığını savunmuştu.