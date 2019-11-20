"WhatsApp Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi" iddiası

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın son günlerde onlarca Filistinli gazetecinin hesaplarını engellediği öne sürüldü.



Anadolu Ajansı’nın haberine göre WhatsApp, Filistinli gazetecilere ait telefon numaralarının engellenme gerekçesini "hesap etkinlikleri ve hizmet koşullarını ihlal etmek" olarak açıkladı.



Facebook'un da bir ayı aşkın süredir Filistinli gazetecilere veya yerel basın kuruluşlarına ait yüzlerce hesabı engellediği belirtildi.

Anadolu Ajansı’na konuşan Fransız haber ajansı AFP'nin Gazze'deki foto muhabiri Said el-Hatib, WhatsApp'ın kişisel hesabını herhangi bir gerekçe göstermeden engellediğini söyledi.

